國內疫情轉趨嚴峻，今日起全國進入疫情警戒第3級，須檢疫或隔離的國人增加，根據交通部觀光局統計，截至5月19日，全國防疫旅館設置數為1萬8000房，入住率為59.7％，為因應急增的檢疫隔離入住需求，防疫旅館量能預計將增至2萬房。

觀光局建議，有需求的居家檢疫者或居家隔離者，可至觀光局台灣旅宿網「防疫旅宿」專區 （https：／／taiwan.taiwanstay.net.tw／covhotel／）查看進一步資訊，除有已公開的防疫旅館業者名單，並有各縣市政府防疫旅館服務窗口。

因部分縣市政府規定防疫旅館需透過該府媒合，建議除已於防疫旅宿專區公開名單的防疫旅館可逕洽該旅宿業者訂房外，餘仍應洽各縣市政府防疫旅館窗口訂房，以維護入住權益。

觀光局也呼籲合法旅宿業業者，配合地方政府輔導積極加入防疫旅館行列，結合政府及民間力量，打造社區防護網，一起努力穩住疫情。

(中時 )