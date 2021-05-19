中央流行疫情指揮中心宣布19日起全台防疫提升至第三級警戒。面對國內疫情嚴峻，五天內確診案例破千，華南銀行利用內部通報群組加強疫情相關之聯繫，責成各單位每日確實回報員工健康狀況，若遇特殊情形或員工有疑似症狀者，則須即時回報，以利即時掌握資訊及人力調度。

針對指揮中心宣布即日起將公布確診患者熱點足跡，華南銀行表示，目前各單位每日均全面清消作業，以維持環境衛生安全，如遇與確診者足跡重疊之情事，將加強環境清消，有效防堵疫情。

華南銀行為降低同仁上、下班尖峰時刻通勤時相互感染之風險，已於17日起採取分流彈性上班機制，總行單位自上午8點20分起至9點50分，分 四梯次彈性上班；營業單位則可視需要安排員工彈性上班，嗣後報請總行核備即可。針對位於萬華、板橋等高風險地區之營業單位，於維持營運不中斷之原則下，可採行部分員工居家辦公之分流措施，以減少人員群聚及移動。

另外，華南銀行全面配發防護面罩，請員工務必落實個人防護措施，客戶至各營業單位洽辦業務時，均需配合配戴口罩、量測體溫，採實聯制及保持社交安全距離，保護員工及客戶健康安全。

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(工商 )