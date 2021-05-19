因應新冠肺炎疫情升溫，為協助短期營業活動受影響之高雄市業者，降低疫情衝擊，高雄銀行續推低利貸款「齊心防疫2.0」專案，本專案貸款金額最高新台幣100萬元、利率1.68％、貸款期間最長5年，移送信保基金保證成數9.5成，辦理期間暫定自即日起至110年12月31日止，希望能協助因疫情影響無法正常提供服務或營運之商家及企業，快速取得所需營運週轉金，提高資金調度能力以暫度難關。

高雄銀行成立近40年，在台灣面臨全球性嚴峻疫情考驗之時，祈以高雄銀行自有資金推出「齊心防疫2.0」專案貸款，希望秉持成立時之信念，配合政府政策扶植地方產業，並以誠信經營同時善盡企業公民與企業社會責任，適時提供必要之金融服務，立足高雄，與在地企業齊心防疫、一起努力，減緩國際疫情對高雄市民朋友及企業的衝擊。有申貸需求的企業請逕向高雄市區鄰近分行辦理。

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