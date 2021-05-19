因應疫情持續升溫，今（19日）全台升級為第三級警戒，量販、超市實聯制升級，全聯針對會員在PX Pay全面開通實聯制功能，訴求一只通關，3秒完成；家樂福和美廉社先後宣布「簡訊實名制」明天上路；愛買明起更新3項防疫措施，全門市賣場內即食區封閉，全數改外帶。

防疫新生活，PX Pay實聯制一指通關，只需3秒就能完成。（全聯提供）

全聯目前會員數超過1650萬、PX Pay下載數已破900萬，門市高達90%消費者都是會員，有龐大會員當基礎，為讓顧客實聯制更快速、順暢，今稍早宣布即日起在PX Pay全面開通實聯制功能，會員打開PX Pay點擊「PX Pay防疫新生活專區」，掃描各門市QR Code碼，不用填寫任何資料，僅需點選同行人數可一指快速通關，整個過程只需點、掃、確認共3步驟、3秒內即可完成。

家樂福防疫再超前，領先通路採用「簡訊實聯制」，明起上路。（家樂福提供）

非PX Pay會員用相機掃描各店QR Code碼，輸入姓名及聯絡電話、同行人數等資料，同樣可快速通關；沒帶手機者，可於現場填寫紙本登記表，包含姓名、電話與到店時間等。為了保護個資，實聯制所有消費者個資自填寫日起保留28天後即刪除，皆符合政府實聯制政策，僅提供衛生主管機關進行疫調時使用，敬請消費者安心使用。

家樂福防疫再超前，領先通路採用「簡訊實聯制」，明起上路。（家樂福提供）

家樂福防疫再超前，率先通路宣布採用「簡訊實聯制」，將於明天前完成全台分店準備、啟用，提供顧客更便利的登記服務。使用範圍包含家樂福全台量販/超市分店、頂好超市、JASONS，簡單3步驟、5秒鐘可輕鬆登錄完成，預計將能舒緩入場前的排隊人流。

愛買因應全台3級警戒，防疫順勢升級，明起更新3大防疫項目，包含全門市賣場內即食區封閉，全數改外帶；關閉全門市兒童遊戲區；全門市人多時採人流管制。

愛買全門市賣場內即食區封閉，全數改外帶。（愛買提供）

美廉社全台800間門市防疫同步升級，也宣布將同步跟進簡訊實聯制，目前正進行員工教學，加強宣傳簡單回報足跡的3個方法，讓消費者輕鬆入店安心購買。目前民生用品包含米、水、泡麵、罐頭、衛生紙；防疫用品包含消毒用酒精和醫療用口罩等商品，每人每項商品皆限購2項，目前庫存貨量穩定充足，限購是避免特定人士囤貨。22日起開放式熟食包含茶葉蛋、烤番薯、哈燒櫃等將全台停售。

此外，美廉社為保障消費者也保護門市人員健康，全台門市配發額溫槍，供第一線工作人員上下班檢測體溫，並額外添購護目鏡讓員工於上班時配戴，降低染疫風險。

(中時 )