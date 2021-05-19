東海岸大地藝術節的新創作「月亮住在海裡」，作者伊祐.噶照說，小時候都覺得月亮的家在海裏。（莊哲權攝）

疫情拉警報，東海岸國家風景區管理處多處營運場所均關閉，不過戶外場域仍開放，其中加路蘭遊憩區新增「旅人的眼睛 」、「月亮住在海裡」兩座大地藝術，在緊繃、惶恐的心情中，有療癒的效果，不過，疫情期間，還是請大家不要亂跑，透過圖片欣賞東岸的美，就好。

東管處辦理2021年大地藝術節，位於加路蘭遊憩區的兩件作品 「旅人的眼睛 」、「月亮住在海裡」，在緊迫的疫情氛圍中，已默默地佇立海邊，吸引旅人停下腳步、凝視、想望，也成為攝影玩家拍攝星空、日出的新寵。

東管處長林維玲說，2021年大地藝術季以「海歌山和」為主題，就是要在日常生活中，傳遞東海岸亙古綿延的療癒力量，尤其在疫情嚴峻，人心惶惶的此刻，希望透過東海岸生活美學，讓大家獲得身心安頓。

她說，加路蘭為開放空間，疫情期間雖未禁止進入，但仍要保持社交距離，最好還是待在家裡，透過圖片欣賞東海岸的美好。

加路蘭新增的大地藝術「旅人的眼睛」，是屏東排灣族藝術家達比烏蘭‧古勒勒創作，透過這雙用回收鋼筋雕塑的旅人之眼，讓駐足者看見波瀾壯闊的美景，並返視自己與自然的依存關係。

而「月亮住在海裡」的創作者伊祐.噶照說，小時候都覺得月亮的家在海裏，後來才知道，原來月亮只是每次都從海的方向升上來。

東管處表示，因應疫情持續嚴峻，該處委外營運的露營區、月光小棧、阿美民俗中心旮亙展演等據點均已暫停，最夯的月光海音樂會也延至7月22日開幕。

(中時 )