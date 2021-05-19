真正的情場高手都知道，撩人最厲害的關鍵不在數量而是在於質量，他們很會運用感情的技巧，說出挑動對方心弦的話，加上把握時機，在最準確的時間點給予關心，任誰都會招架不住，搜狐網命理專欄點名，生肖鼠、兔以及馬的人天生最會撩人，情話張口就來。

▍1.生肖鼠

屬鼠人心思細膩，很善於觀察，懂得別人心裡想的是什麼，做事情也很會變通，他們會注意到別人沒觀察到的地方，總能把細節做到極致，進而決定成敗。屬鼠人的感情經歷並不豐富，但卻很懂得根據過往的經驗，衍生出一套自己的戀愛法則，常常不按牌理出牌，給人很留下深刻印象，不少人會不知不覺就被生肖鼠的人撩到了，是隱形的情場高手。

▍2.生肖兔

屬兔人個性溫和且待人親切，看起來一點距離感都沒有，是一個很溫柔的人，是相處越久越耐看的類型。在生活中，生肖兔做事大方，舉手投足之間都很優雅得體，因此受到很多人的喜愛，隨著時間的推移，他們的氣場會越來越強大，總是散發著很討喜的魅力，人人都會想和他們相處，並且他們還很懂得照顧別人的感受，這是一般人無法比擬的，因此生肖兔特別會撩人。

▍3.生肖馬

屬馬人的氣場十足，無論走到哪裡都是人群中的焦點，總是能在無意間引起異性的注意，這種獨特的魅力走在街上通常回頭率都很高。他們很擅長交際，也懂得迎合異性的心思，說出動聽的情話，憑藉自己的優勢，想要撩人簡直易如反掌。而陽光開朗的生肖馬，擁有感情豐富的經歷，在遇到感興趣的異性時會特別有耐心，願意花費大量時間去理解對方，也不會感到不耐煩，他們懂得先從朋友做起，在言語之間慢慢了解對方，等時機到了就會營造曖昧的氛圍，讓每個人都淪陷在他們營造的浪漫愛情當中，是撩人於無形的最高境界。

(中時新聞網)