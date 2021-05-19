中央流行疫情指揮中心19日宣布高雄新增8個確診案例，其中案2528為6歲小女童，沒有確診個案接觸史，也無北部地區活動史，因為要到醫院住院治療，採檢時卻呈現弱陽性反應，共匡列60為密切接觸者，但由於二採呈現陰性，所以已排除確診，高雄新增的確診個案改為7例。

據了解，該名學童患有重大疾病，預計17日要入院接受化療，依據目前規定，要住院者必須通過採檢，才能進行辦理住院手續，但小女童採檢結果卻程弱陽性反應(CT值：33~34)，院方人員立即將小女童送至負壓隔離病房，並進行相關疫調工作。

衛生局指出，小女童曾在14日上午7時30分至8時到小港區大鵬路的早餐店用餐，並針對該名女童的家人、幼兒園師生、早餐店等接觸者總共匡列60人，採檢結果均呈陰性，由於女童初檢呈現極弱的陽性反應，19日再度對女童採檢，結果呈現陰性反應，因此將其排除確診個案。

(中時 )