午後對流發展旺盛，北北基迎來降雨，卻無助緩解旱象，水利署表示，降雨多在平地，沒下對地方，水庫進帳有限；由於新竹恐亮出分區供水的紅燈，水利署將擴大新竹海淡廠出水與增加鑿井。

旱災中央災害應變中心上午召開第13次工作會報，盤點桃園至高雄水情概況與抗旱成效，決議桃園與新北市林口區21日起轉為橙燈；新竹地區若在31日前，水庫集水區平均降雨量未達100毫米，6月起將進入「分區供水」紅燈。

水利署副署長王藝峰坦言，雖然今天有午後雷陣雨，但沒下在水庫集水區，例如，台北市文山區一帶時雨量達40至60毫米，但都在平地，頂多對河川流量有幫助，對水庫蓄水則助益有限。

水利署官網最新統計，多數主要水庫的水位仍持續下探，如石門水庫蓄水率11.7%、寶山第二水庫3.7%、永和山水庫2.9%、明德水庫8.6%、鯉魚潭水庫2.6%、德基水庫1.8%、霧社水庫4.1%、曾文水庫6%、南化水庫11.2%。

水利署長賴建信在工作會報後的記者會表示，距離前次顯著降雨已過360天，在久旱不雨情況下，將是「找水、調水、節水」三管齊下，全力降低衝擊。

找水部分，去年10月啟動的抗旱1.0已能日增78萬噸水源，今年3月啟動的抗旱2.0，預計在6月底前可日增51.8萬噸水，較原先規劃的16.8萬噸水增加3倍。

抗旱2.0計畫包括強化區域調度、伏流水開發、開鑿抗旱水井、設置緊急海淡廠、增設淨水設備、開發建築工地地下水動員國軍及民間支援等。

賴建信說，抗旱1.0和2.0皆於各地設置移動式淨水設備，方便廠商就近運載，新竹海水淡化廠已於15日完成1.3萬噸出水量，預計在月底將提升至1.5萬噸水量。

此外，區域鑿井部分，在不影響地下水保育的先決條件下，水利署月底將增鑿22口水井，出水量可達1.2萬噸，並和竹科管理局內部鑿井計畫一起加大鑿井成效。

調水部分，透過桃竹幹管、台南高雄清水幹管等工程，已靈活區域調度達3.5億噸水；節水則透過水庫總量管制、自來水減壓減量及農業停灌等措施，節水7.9億噸。

工業局也表示，廠商除了本身水塔、儲水槽等儲水設施外，也可透過冷卻水回收、熱處理回收等減少熱能方式，同步降低水量使用；再搭配中央整備的伏流水、建築工地地下水等多元水源，進行最事宜的調配因應。

(中央社)