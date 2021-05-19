因應新冠肺炎疫情，國防部持續派遣化學兵部隊協助地方政府執行消毒工作，陸軍33化學兵群今日前往臺北市醫院、捷運站及重要車站實施環境消毒，許多一早出門上班的民眾，看到化學兵進行消毒工作，也紛紛拿起手機紀錄他們以行動守護家園的身影。
陸軍33化學兵群上午共派遣145員官兵，分組前往臺北市採檢站、捷運站及醫院外圍，以偵搜車、悍馬車、背負式消毒器、MDS-106輕型消毒器、氣霧式消毒器等機具，針對車站出入口、樓梯把手及洗手間等民眾易接觸的部分，進行重點式消毒，降低民眾感染風險。
(中時 )
因應新冠肺炎疫情，國防部持續派遣化學兵部隊協助地方政府執行消毒工作，陸軍33化學兵群今日前往臺北市醫院、捷運站及重要車站實施環境消毒，許多一早出門上班的民眾，看到化學兵進行消毒工作，也紛紛拿起手機紀錄他們以行動守護家園的身影。
陸軍33化學兵群上午共派遣145員官兵，分組前往臺北市採檢站、捷運站及醫院外圍，以偵搜車、悍馬車、背負式消毒器、MDS-106輕型消毒器、氣霧式消毒器等機具，針對車站出入口、樓梯把手及洗手間等民眾易接觸的部分，進行重點式消毒，降低民眾感染風險。
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