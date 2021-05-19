民進黨立委羅致政今批評新北市長侯友宜，中央努力將疫情阻絕境外，努力幫地方爭取了一年時間，「過去一年，新北市超前部署了什麼？」對此，新北市議員葉元之相當不滿，反批羅致政，「台灣防疫好，民進黨都說是他們的功勞，現在疫情嚴重，民進黨就在駡地方政府，原來執政這麼輕鬆，只有爭功諉過而已。」

羅致政說，板橋的里長跟他反應，里內根本買不到酒精消毒，他趕緊協調台酒公司一早就先提供板橋區126個里長，質疑新北市政府，像這些防災物資，新北市府應該要事先準備。

板橋的議員葉元之則反嗆羅致政有夠會「膨風」，說新北市政府不提供板橋里長酒精，他忙一整天幫126位里長調度，但實際上，葉剛隨便打電話給3個里長，都說沒請他幫忙，而且里長都已跟板橋區公所登記。

葉元之認為，羅致政之所以要攻擊侯友宜，主要是因為新北市長選舉快到了，要建一些戰功，爭取成為民進黨市長候選人，或入閣的機會。此外，疫情出現破口，要將過錯甩鍋地方。

葉元之酸蔡政府，之前台灣防疫好，民進黨都說是他們的功勞，現在疫情嚴重，民進黨就在駡地方政府，「原來執政這麼輕鬆，只有爭功諉過而已」，就葉所知，新北市政府公務人員忙翻了，昨晚半夜都還在載送確診者到檢驗所，請給他們多些鼓勵。

(中時 )