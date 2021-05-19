隨著疫情升溫，三級警戒區域擴大，各家企業及公司行號也紛紛祭出防疫措施，全台灣最大年輕人社群平台Dcard也表示，從5月12日起，開始實行居家上班，預計持續到5月28日，也會視疫情情況隨時再做調整；員工可以攜帶辦公室的設備回家使用，方便辦公，若有必須進公司的員工，則需要事先填表登記回公司的理由，公司也會補助計程車費。

每位員工都需要在群組內，主動回報位置，藉此掌握每位員工的工作狀態。（圖/Dcard提供）

而居家辦公如何掌握工作進度？Dcard回應，幾年前已經開始推動每週1天在家工作，因此員工已經很適應習慣線上的工作模式，如每位員工都需要在群組內，主動回報自己的位置，例如在家辦公，或是要選擇進辦公室工作，藉此掌握每位員工的工作狀態與位置，也會有定期的會議，讓同事們互相交流進度。

Dcard也針對員工推出防疫方案，不論正職、兼職都補助投保Covid-19相關醫療保險，自昨日(18號)開始上路，200名員工都能受惠。

疫情升溫，網路追劇及線上學習平台需求也跟著明顯增加。（圖/pixabay提供）

另外身為電信龍頭之一的遠傳電信也宣布，針對遠距工作、學習，以及娛樂等不同需求，推出疫情期間的優惠方案。也將額外贊助1萬張15日上網吃到飽易付卡給經濟弱勢，用於疫情期間遠距學習，協助弱勢學童也能居家防疫，學習不中斷。

另一方面，配合政府的「停課不停學」，遠傳長期合作的PaGamO平台將統籌安排相關學科任務給停課學生，遠傳也共同提供數位素養及數位科技的跨領域學習內容，讓小朋友在停學期間免費使用及學習。

小朋友有線上課程可自主學習，大人在下班時間的娛樂需求，則是以追劇為大宗。根據遠傳friDay影音統計，上周末在線觀影人數、觀影時數較上周雙雙成長近1成，由英雄漫畫改編主打痛快復仇的獨家韓劇「模範計程車」、以精神病患為題材的「MOUSE窺探」以及「大發不動產」稱霸前3名。

企業人資居家上班福音「1HR人資管理系統」，一指在雲端搞定所有員工的差勤及薪資統計。（圖/pixabay提供）

為了協助不同規模的企業與團隊，讓廠商能迅速多點導入遠距工作解決方案，1111人力銀行研發多年的「1HR人資管理系統」也因應疫情推出「雲端打卡模組」，除提供手機APP，讓居家上班員工也可以遠端打卡、請假，並可結合人臉辨識、指紋驗證等各種打卡方式，實現一機整合。企業人資不用進公司，即可在雲端統計薪資及紀錄出缺勤，這套系統現在免費開放給全台企業廠商，1111人力銀行將陪伴所有台灣上班族共渡疫情，並期盼早日回復正常生活。

(中時新聞網)