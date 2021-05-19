有學生到校自主學習。（嘉義市政府提供）

嘉義市老師在學校遠距教學，與學生視訊。（嘉義市政府教育處提供）

新冠肺炎本土疫情延燒，今天嘉義市國中小學校停課，改為遠距教學，嘉義市政府與廠商合作開發的「school＋App」順利運作，弱勢學生也有平板電腦防疫學習包，家裡無法用網路的學生可以透過世新電視台103頻道學習。

嘉義市教育處長林立生代表市長黃敏惠，前往嘉北國小視察學校各項遠距教學工作，他表示，黃市長最重視教育，去年即超前部署，不斷演練遠距教學，教育部18日宣布19日至28日停課，教育處隨即完成「務實停課─不停學」機制。

林立生說，目前嘉義市各校均提供遠距學習的資源與設備，若無法進行居家學習，或家長因故無法照顧者，學生可到校，由校方安排學習、照顧及用餐。

林立生表示，對弱勢學生除提供教育部撥補的100門備用門號，由教網中心依各校需求調配之外，不足的數量由教育處特別緊急採購支應，還有防疫學習包內含平板電腦，而無法上網之學生也可透過與市府合作之世新有線電視台第103頻道進行視頻教學。

市府教育處表示，19日本市各國中小學生有726人到校，由學校安排學習及提供午餐，弱勢學生未到校上課期間，仍補助午餐券，已發放2423張，讓孩童用餐不中斷。

(中時 )