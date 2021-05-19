彰化縣衛生局葉彥伯說明，4大招看足跡。（吳敏菁攝）

葡萄盤商傳播鏈今天（19日）再添6例，包括了10日去吃個燒烤，1家3口就染疫了，其中1歲男童還是父母輪流抱著，另外3例是昨天公布歌唱班成員的家屬，彰化縣衛生局更新公布最新足跡，呼籲搭配時間，留心注意，有接觸史、有症狀就要注意。

葉彥伯表示，新增燒烤店確診者，就是典型從公布足跡，檢出的個案，衛生局16日公布足跡，曾去燒烤店的父母15日晚上就發現小孩發燒，對照公布的足跡，緊急到醫院採檢。連日來，發現確診者幾乎都在餐會，或是室內的閉密空間活動，呼籲仔細看一下足跡，只要是室內空間，有飲食、聊天，打麻將都是高風險場域，新增6例又新匡列300人列入追蹤。

1家3口到埔心燒烤店確診，典型看足跡，檢出確診者。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣衛生局19日公布確診者足跡。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣衛生局19日公布確診者足跡。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

葉彥伯也強調，公布足跡並不是獵巫或是標籤化，請民眾不要過度恐慌，設置快篩站也並非要一般人都去篩檢，縣府和中央的做法一致，有接觸史，並且有症狀才需前往篩檢，縣長王惠美也說明，篩檢第一關就是問接觸史，如果沒有到過這些地方，是不會給篩，避免造成醫療人力的癱瘓和增加感染風險。

葉彥伯表示，彰化累計49例確診，葡萄盤商家族的傳播鏈，包含刮痧、到麗園飯店、歌唱班和燒烤店，共達41人。累計49例確診都是輕症，4天來已經有兩千人多人檢測，做到早期圍堵，目前4個核酸實驗室，一天可以檢測到8、900個，一天內就可得到棒告，彰化負壓病床和專責隔離病房也近90個，發現的確診個案，只要圍堵的越成功、民眾配合的越好，疫情就能越早得到控制。

縣長王惠美也呼籲，今天中央指揮中心已經宣布全國從2級升為3級，相關的規定一定會嚴格的執行，務必戴上口罩，不戴罰3000至1萬5000元，室內不超過5個人、室外不超過10個人，拜託鄉親在這14天中辛苦一點，人流若能控管下來後，相信疫情一定會有所趨緩，最後強調鄉親務必配合，勤洗手、戴口罩、保持社交距離，並且不要隨便外出活動。

(中時 )