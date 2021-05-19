防堵疫情持續惡化，全國提升至3級警戒，台東縣長饒慶鈴今天到台東基督教醫院確認篩檢站及分流狀況，她說，目前快篩劑還在採購中，快篩站的設置將在明天宣布，另外，有民眾建議在台東南北端的入口設管制站，饒慶鈴認為有難度，防疫最高原則，是每個人把自己管理好。

饒慶鈴指出，台東縣目前有7家醫院及綠島、蘭嶼衛生所共9個戶外篩檢站，17、18日篩檢88例均正常；至於快篩劑已在緊急採購中，必須了解可以買到多少量，才能做更合適的資源分配；另外，台東縣有4間負壓病房，專責病房30間，萬一不敷使用，便清空部立台東醫院的病床，來收治更多的病患。

對於不少民眾建議，在台東縣南北兩端入口設管制站，饒慶鈴表示，要如何管制，是很大的困難，也有很多民生必需品，每天要從台東縣進出，勢必受到管制措施的影響，最好的防疫守則是每個人落實自主健康管理。

饒慶鈴19日由衛生局長黃明恩、疾病管制科長吳曉慧、醫政科長鍾明霞等人陪同，前往東基視察各項防疫作為，東基人員說明，民眾進入醫院皆須監測體溫，如有發燒立即分流至發燒檢疫站，並且要求員工落實接觸病人前後、脫除個人防護裝備後、清潔環境後的洗手時機，且照護疑似個案務必遵守防護裝備穿戴及脫除流程。

此外，縣府也在昨日啟動「健康追蹤關懷計畫」，請這段期間從外地返鄉的學子主動通報，再由在地衛生所專人追蹤關懷，第1天即有163位學生配合提供資訊。

(中時 )