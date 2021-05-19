民進黨中常會以視訊舉行，總統兼民進黨主席蔡英文今天要求執政黨每個人以身作則，一起打贏防疫這一仗；她並交付黨內三項任務，包括中央地方合作、澄清假訊息、對防疫保持信心；對於是否普篩、興建方艙等討論，她說，指揮中心的判斷才是正確的。

蔡英文指出，這幾天疫情升溫，警戒升級，昨天也已經宣布各級學校停課。化學兵全力投入消毒、疫調人員努力清查足跡。醫護人員堅守崗位，許多基層醫師站出來支援篩檢。民眾配合減少外出、店家配合實聯制，台灣人在這次的表現真的很團結。現在第一要務就是防疫，防疫是全民總動員，尤其執政黨每個人更要以身作則，一起打贏防疫這一仗。

蔡英文也提出3件事要請大家務必協助，首先，中央地方一定要合作。尤其是執政縣市政府，務必做好示範，全力配合指揮中心的防疫指引。她相信只有中央地方並肩作戰，防疫才能做得更周全，保護大家的安全。

第二，黨公職、幹部務必幫政府緊盯假訊息，並協助澄清，過去這幾天，網路社群平台出現大量的假訊息，打擊防疫信心、干擾防疫工作。防疫視同作戰，打假訊息就是戰場上的關鍵戰役。對於假訊息，除了全力偵辦之外，也要請所有的黨公職、幹部，收到假訊息，隨時要互相提醒，並通知中央黨部，會有專員處理假訊息；黨中央也要隨時因應，運用所有能使用的管道，即時澄清，不要讓假訊息擴散出去，打擊大家的防疫士氣。

第三，蔡英文說，對防疫務必保持信心。執政就要滿5年了，大家都理解執政確實不簡單，挑戰會不斷地來。過去每一次的挑戰，民進黨都能夠因應，這一次也不例外。

(工商 )