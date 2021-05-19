新冠肺炎本土疫情持續攀升，足跡遍布各地，高雄市長陳其邁19日公布新的防疫政策，外出沒戴口罩就要進行開罰，仁武分局仁武派出所員警則在仁武區仁和南街61巷2號前，發現蔡姓、謝姓及卓姓3名男子在路邊施工未戴口罩，即依法開單通報衛生局。

中央流行疫情指揮中心宣布提升全國到三級警戒，民眾外出時須全程配戴口罩；停止室內5人以上，室外10人以上之聚會；除維生、秩序維持、必要性服務、醫療及公務所需外，其餘營業及公共場所皆強制關閉；營業及公共場域落實戴口罩及維持社交距離；工作場所遵守企業持續營運指引之防疫規定；餐飲場所若無法落實防疫規定，應採外帶方式。

高雄市防疫加嚴，市府審查通過自治條例，授權各局處於轄管業務範圍場域內，對未依規定戴口罩者，開罰3000元至1萬5000元。

仁武派出所員警19日下午3時45分，在仁武區仁和南街61巷2號前，發現24歲蔡姓男子、18歲謝姓男子及26歲卓姓男子3人在路邊施工未戴口罩，即依法開單通報衛生局。

警方呼籲大家共體時艱，民眾外出時須全程配戴口罩，業者嚴格落實「實聯制」、「體溫量測」等防疫措施，若發現違反防疫規定，將交由相關單位裁罰，以共同嚴守社區防線，維護民眾健康。

(中時 )