雲林縣傳出確診首例，北港鎮公所免費贈送漂白水供民眾加強消毒。（張朝欣攝）

雲林縣傳出確診首例，縣政府19日擴大消毒，台塑企業特別供應縣內各鄉鎮市公所清潔隊消毒水2萬公升，將針對確診者的足跡場域，持續加強環境消毒作業。北港鎮公所則在北港運動公園發放稀釋漂白水，可直接進行居家環境消毒，民眾表示近日酒精不好買，免費漂白水可以應急，非常貼心。

雲林縣各鄉鎮市公所近日環境消毒不停歇，除了持續於戶外公共場所、大型營業場、人潮聚集民生熱點、廟宇教會、公園、學校等場所周邊環境進行消毒，更針對確診者足跡的場域加強消毒作業，確保民眾有安全乾淨的環境。

雲林縣長張麗善表示，環境消毒是為了讓民眾有1個安心的環境，感謝台塑企業的協助，並呼籲民眾於防疫期間，應加強個人衛生習慣，勤洗手並定期清潔家戶內外環境，外出時務必配戴口罩及避免前往人多擁擠場所，積極配合相關防疫措施。

北港鎮公所針對北港朝天宮媽祖廟每年進香人潮達600餘萬人次，外來遊客眾多，為減少鎮民染疫機率，除了每周加強公共場所消毒，19日起在北港運動公園免費發放漂白水，首日有數百人前來領取。

北港鎮長蕭永義表示，此次發放漂白水特別準備大型水桶，水箱車在旁隨時補充水桶內的漂白水，讓鎮民可以快速取水不用排隊等候。漂白水已經稀釋至500PPM，可直接進行居家環境消毒，如需再稀釋請使用冷水，取水時間為周一至周五上午9點至11點、下午2點至4點。

1名家庭主婦說，為了預防新冠肺炎，全家除了戴口罩、勤洗手，家裡都會固定消毒，目前酒精並不好買，她每天到處買消毒水，是1筆不小的開銷，公所免費提供漂白水很貼心。

(中時 )