疫情急速升溫，全國防疫升級三級警戒，但企業人才需求卻無法等待；新光金控今天宣布，全面使用視訊面試，將與求職者進行線上面談，避免群聚接觸風險；而徵才規模與先前承諾的人數不變，將大舉徵才4000人。

新光金表示，5月疫情爆發前，已於全台進行數十場「新未來，光無限」校園徵才活動，展現誠意介紹多項焦點職缺。自去年疫情出現多起本土案例後，新光金控也早已超前部署，陸續採視訊及異地方式進行面試，確保人才求職順利，公司招募管道暢通。

6月畢業旺季將至，新光金大舉徵才4000人，包括各子公司招募3500名外勤業務菁英、100位數位金融資訊及行銷人才及超過400個內勤各類專業職缺；同時，也將培訓100名儲備業務主管及MA管理菁英，依任職職位及表現，加上優渥的薪津福利，年薪上100萬元。

金融業面對疫情紛擾，新光金控吳欣儒總經理表示，數位人才更顯重要性，SPARK Heroes數位英雄人才培育計畫，主要是結合跨公司交流與協作，培育集團層級的數位戰略人才，做為金控數位領導梯隊的推動者與賦能者，並將數位轉型的共識、價值與具體作為落實到各子公司，共同打造金融生態圈，期許「數位英雄」們結訓後都能成為金控數位轉型計畫的種子。

(中時 )