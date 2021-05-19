台灣近幾年快速步入老年化社會，銀髮族的居家照護成了刻不容緩的議題，國內升降椅的龍頭「泓電」堅持高品質、高標準的企業理念，代理歐規國際品牌並深耕在地，為消費者嚴選最優質的商品、重視使用者的感受，秉持著「泓電用心、顧客安心」的經營理念，深受許多客戶喜愛與推薦，也讓「泓電樓梯升降椅」成為全台安裝率第一的品牌。

泓電特助劉泇鍏表示，為落實「深耕在地化」，目全台北中南已設立7大直營門市提供試乘，很多新客戶都是透過舊客口耳相傳推薦，能夠顯見客戶對於泓電的滿意度很高，進而滿足員工在工作上的成就感。隨著企業版圖拓展，「泓電」擴大招募夥伴，重視人才培育，為了讓同仁都能擁有發揮的舞台，不僅著重在培養專業技能、提升技術，同步要求產品與團隊服務的品質，強化企業競爭力，提供客戶最好的體驗。

在泓電想要拿高薪並非難事，資深員工平均薪資35k起跳，主管上看40~50k，能進核心團隊待遇更好，想要挑戰百萬年薪就加入業務的行列，劉泇鍏說業務的平均年薪落在100萬左右，若是頂尖業務好手年薪上看150萬元。除了薪優福利佳，泓電講求"work-life balance"，重視員工生活與工作之間的平衡。劉泇鍏表示泓電總經理-許倍銘提倡運動生活觀念，鼓勵員工每周要有5小時的運動量，為此不定期舉辦籃球比賽、參加路跑21K，假日時出錢出力帶員工去爬山，舉凡歡山東峰步道、溪頭步道都有泓電員工的足跡。

與居家生活習習相關的，除了升降梯外就是電源了，做電源起家的飛宏科技將員工視為資產傾全力培育，並向下紮根，至大學校園積極培訓實習生並於畢業給予轉正機會，飛宏科技表示：「公司職福會運作暢通，中秋、端午、農曆年都有3~9000元不等的店商點數，同仁可以依需求兌換自己合意的禮券或商品，此外飛宏也很注重同仁的休閒生活，每天都會舉辦免費的1日遊活動，年底還會公告員工旅遊補助金額，可以依照個人的工作排程排休度假，並於隔年5月前出示相關單據，5月份會拿到5~8000元不等的補助，實際金額會依公司營收狀況略有不差異，而每年5月是繳稅的季節，同仁們都笑稱這項旅遊補助是場及時雨」。

其實祭出這麼多誘人的福利就是希望能夠找到好人才，為了提前卡位搶才，飛宏科技多年前就啟動與龍華科技大學的合作，招手來台求學的外籍生，大二開始就安排一系列有學分的實習課程，並針對品保、測試、中文等技能加強培訓，代學子們取得學位就會簽訂合約，讓他們前往飛宏越南廠擔任幹部。台灣本國籍畢業生則是透過新訊中心超前部屬，相關科系的學生一樣有暢通的實習管道，並朝研發領域培育，畢業前夕會依照各人專長及整體狀況發給工程師或副公程師的錄取轉正通知，讓新鮮人畢業即就業無縫接軌。想要加入優質的幸福企業快上1111人力銀行找適合的好職缺。

(中時新聞網)