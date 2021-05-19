「中國海峽研究院」發表的《2021年兩岸關係風險指數報告》指出，當前風險指數超過1950年代。(摘自該報告)

大陸新成立的智庫「中國海峽研究院」19日發表《2021年兩岸關係風險指數報告》，指出兩岸關係風險指數處於史上高位，甚至已超越1950年代，包括政治、軍事、經濟、社會、國際等5面向，風險指數都呈現升高態勢。

「中國海峽研究院」19日成立，是由兩岸各領域的青年學者共同發起成立的綜合性民間智庫，智庫以「數聚海峽，擁抱世界」為理念，理事長為大陸全國青聯常委、海外界別副秘書長雷希穎。

根據該研究院發部的《2021年兩岸關係風險指數報告》，將1950年到2021年的兩岸關係分為三階段，第一階段是1950年到1977年，第二階段是1978年到2015年，第三階段是2016年至今。第一階段指數位於高位且走勢平穩，第二階段是先下降再上升，第三階段指數則持續上升，連創新高。

報告指出，第一階段正好應對蔣介石時代和大陸改革開放時期，台灣要反攻大陸，兩岸頻繁熱戰，如金門砲戰、大陳島戰役等。

第二階段台灣放棄反攻大陸，兩岸關係緩和，大陸則從解放台灣變成堅持「一國兩制、和平統一」，且內部則進行改革開放；而後李登輝訪美、台海危機、兩國論到陳水扁的一邊一國論等事件發生，風險指數上升；到了馬英九上台後兩岸關係緩和，在2015年兩岸領導人會面時達到極值低點。

蔡英文上台後開啟第三階段，報告指，蔡政府在台獨道路上越走越遠，指數急轉直上，趨勢再次扭轉，達到第一階段高位，並創歷史新高，也說明兩岸的風險已經達到爆發衝突的歷史高位。

報告從多面向分析兩岸風險指數，除了政治軍事的緊張外，在兩岸經貿往來的面向，報告認為，兩岸經貿活動愈發頻繁，是兩岸風險降低的體現，但是大陸貿易逆差過大，卻又增加兩岸風險；在「兩岸社會輿論」部分，報告指出，當代兩岸民意都很不友好，大陸方面武統討論隨著蔡上台越來越多，台灣方面則是對中國人的認同創新低，百分比只有個位數，對台灣人身分認同則創新高，突破六成，這也是兩岸關係緊張的體現。

在「外國的台灣政策和表態」面向，報告指出，美國因素是台灣問題的首要外部因素，美國在台灣的軍事存在、對台軍售，都讓台灣有實力抗拒統一；美國在台海的巡航反映美國政府對台灣的態度，川普上台後美艦穿台海次數聯創新高；拜登上台後，美國海軍依舊延續川普時代的政策。此外，日本、澳洲等盟友支持，也讓台灣有恃無恐，導致海峽風險上升。

該報告在結論部分指出，要扭轉兩岸關係風險高漲局面，台灣當局需「在九二共識基礎上切實走回推動兩岸和解友好協商的道路，其次需要美國等域外國家切實落實『一個中國原則』政策，不要給台灣當局任何幻想」。

報告還稱，如果沒有這兩點的改變，台海關係風險只會在已有高位上繼續積累，再創新高，如今兩岸風險已超越1950年代的高位，但不同的是，大陸軍力已不可同日而語，官方到民間維護一中原則的態度更是空前高漲。

(旺報 )