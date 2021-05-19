疫情緊繃，中央流行疫情指揮中心19日宣布全國三級警戒，南投縣長林明溱立即舉行應變會議。（盧金足攝）

疫情爆發，外傳在疫情熱區的萬華茶藝館工作者、外籍打工者，竄跑到南投埔里等地「避疫」，南投縣長林明縣19日舉行「南投縣嚴重特殊傳染肺炎第15次應變會議」，特別點名越南等小吃店，最近如有收容北部本的外籍朋友，要特別小心，要勸說投靠的友人接受檢測，避免被感染

疫情緊繃，中央流行疫情指揮中心19日宣布全國三級警戒，林明溱立即舉行應變會議，針對外傳北部茶藝館及非法打工小姐往中南部逃竄「避疫」，縣府希望這些人出來接受採檢，只要接檢測，不必擔心被遣送回國，以免防疫出現嚴重破口。

林明溱提醒，一般民眾如出現腹瀉、咳嗽、呼吸道症狀等疑似症狀，可先到診所就醫，由醫師評估後，再決定是否轉介篩檢，民宿及旅館業遇到北部來的客人或外籍人士，請注意投宿者背景，並測量體溫。

林明溱說，希望外籍且身份不明，疑似逃工者，不要躲在暗處，縣府鼓勵走出來接受檢測，只要願意出來，絕不會被遣送出境，如發現感染即送醫治療，這樣做也可以避免疫情擴散，並確保民眾健康。

衛生局長黃昭郎說，彰化歌唱團體成員染疫，小吃店附設卡啦ok行業，應避免群聚唱歌，家裏有唱歌設備民眾，不要找朋友到家歡唱，這些活動在防疫期間都不適宜。

縣府表示，防疫期間，縣府善用一樓空間，供民眾洽公，縣府秘書長洪瑞智也希望，民眾洽公時，可多利用網路，減少馬路。

(中時 )