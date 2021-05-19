北投「蔡元益紅茶」遭誣陷確診 業者氣炸提告嬤遭警送辦

台灣疫情拉警報，流行指揮中心表示國內（19）日新增267例本土案例，更宣布全國提升到三級警戒。全民防疫的同時，北市北投一位陳姓婦人竟在地方LINE群組，散播店家不實確診的謠言，業者氣炸提告，警方訊後將陳姓女子函送偵辦。

蔡姓老闆向散播不實謠言的陳姓婦人進行提告。（照片/游定剛 拍攝）

北市北投當地知名的「蔡元益紅茶店」，近日遭人在地方群組，亂散播有員工確診的消息，引起民眾動盪不安。第三代的蔡姓老闆日前在地方社團《靠北北投幫》PO文表示，有名阿嬤在LINE群組，散播他的店有人確診，阿嬤還特別說到「蔡元益中鏢（指確診）、店沒開了」。蔡先生表示，爸爸前幾天就傳幾張Line截圖照片給我，裡面就寫說我們有員工中標了，當下看到很氣憤，市場裡大家都知道，星期一本就是店裡公休日，這樣亂散播謠言，導致我們現在店裡沒生意，整條市場都沒人，當下馬上去提告了。

北投「蔡元益紅茶」擁有55年歷史，受到不少當地人喜愛。（照片/游定剛 拍攝）

全台疫情升溫，人人自危做好防疫工作，竟遭誣陷染疫消息，蔡姓業者氣憤表示「現在疫情很嚴重，還散播假消息，造成大家都說，我們蔡元益好像有人感染。」蔡透露，希望這位婦人不要再亂傳假消息，因每天確診數都是破百的，講些有的沒的，造成大家不必要的恐慌。

陳姓婦人地方群組亂傳「蔡元益紅茶」染疫訊息，已經觸犯刑法。（照片/北投分局 提供）

北投分局獲報後，立即成立專案小組偵辦，快速的在群組內，利用暱稱找到貼文婦人。偵查隊長許永益表示，本案5月17號，本分局接獲民眾舉報，指稱有人在LINE群組上，傳遞不實的訊息，指稱蔡元益紅茶也中標。警方呼籲，若民眾有接獲來路不明的疫情訊息，應小心求證，也避免在網路上給他人知道，不僅造成民眾恐慌，也可能會涉嫌相關法令的處罰。

北投分局偵查隊長許永益呼籲，勿轉傳發送來路不明的疫情相關訊息，否則恐觸法。（照片/游定剛 拍攝）

據了解，該名陳婦人是附近宮廟主持的妻子，時常在市場附近閒逛，買菜時聽到別人在講，以為店家染疫，因而拉下鐵門消毒。婦人表示相當後悔，自己僅是「好心提醒」，並非要散布謠言。北投分局警方訊後，依涉嫌違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，及妨害名譽等罪嫌，將陳姓婦人函送士林地方檢察署偵辦。

蕭先生表示，收到網路謠言，會自行上網查證。（照片/游定剛 拍攝）

街訪蕭先生表示，無中生有造成恐慌，像我們這年齡層的，若收到網路謠言，就會去搜尋、辨別知識；但有許多長輩，都依賴社群軟體LINE或自己的群組，訊息一傳十、十傳百，容易製造許多不必要的誤會，就是「我跟你講，你不要跟別人講」的概念。婦人的無知，一鍵亂發送，不僅造成業者名譽損害、民眾的不安，恐怕也要為自己的行為，付出慘痛代價。

《中時新聞網》提醒您：請勿隨意轉傳、散播未經證實的疫情資訊，以免觸法。

(中時新聞網)