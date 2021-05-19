1111人力銀行於近期重磅改版的「TUN大學網」，不僅囊括全台各大專院校詳盡介紹，還有校園新聞版面，讓你掌握校園最新動態；除此之外，種類多元的免費線上職涯探索工具及心理測驗任你用，例如「九大職能星」等，更是廣受網友愛用，至今已突破120萬施測人次。

崑山科技大學視覺傳達設計系挾著蓬勃的創意能量，今年以「±37.5℃」作爲110級的主題，參加了「青春設計節」、「放視大賞」以及「新一代設計展」等3項在台灣享譽盛名的設計競賽，並榮獲多項大獎，創意與設計能力備受肯定。

崑大視傳系以「±37.5℃」作爲110級的主題，描述在疫情肆虐之下，人們開始透過感測儀的數字作為安全的依據，個體溫度儼然成為劃分人與人之間的界限，「±37.5℃」希望創作者在這逐漸虛擬的世界裡找回溫度，進行一場找回時代溫度的移情練習。

視傳系今年有多項作品入圍，其中由曾薰誼老師指導陳俊霖、劉晉宇、周姮葳、翁靖嵐、江效儒、李珈盈的「原物力」表現極為傑出，該作品集結化學元素的生活百貨，讓每一項商品各代表著不同元素，利用生活百貨的分類，帶領觀者從生活中的不同情境再次探索化學元素，並重新定義元素與生活的關係。該作獲獎連連，一舉拿下青春設計節視覺傳達設計類銀獎、放視大賞平面類傳達設計組銅獎及平面類產品設計優選、放視大賞貝殼放大特別獎等。

而位於中部的嶺東科技大學，本月初成立全國唯一「機能性時尚設計整合行銷學研中心」，近日更選定台灣首屈一指的動畫與視覺特效公司「夢想動畫」簽訂合作契約，未來將相互支援產學合作、技術研發、學術交流、學生實習、企業參訪、專題講座與媒體內容製作等事宜，藉以培育電影特效之產業人才。

嶺東科大擁有全世界最新的虛擬攝影棚 (Virtual Production)設備與專業技術師資，由數位媒體設計系所規劃管理的「即時合成特效攝影棚」，其虛擬製片技術包含 3D 模擬、臉部捕捉、即時動態捕捉，以及 VR（虛擬實境）、AR（擴增實境）、XR（延展實境）等技術，加上遊戲引擎 Unreal Engine，將 3D 擬真動畫與即時算圖結合，各項軟硬體設備在教學上，均能帶領學生與業界實務接軌。

夢想動畫創辦人林家齊表示，夢想動畫不只做動畫，還是以藝術創作者為核心的公司；整合了導演、設計師、動畫師與研發人才，致力於廣告、MV 等各種影像製作。近年更將創意領域延伸至虛擬與現實體驗的整合，包含 AR、VR、XR等科技運用。在未來，虛擬的娛樂體驗也將成為新世代的日常，諸如虛擬演唱會、VR 時裝秀、見面會或異地共演等，這些都是夢想動畫致力發展的領域，期待與嶺東科大的合作能加快發展腳步。

嶺東科大校長趙志揚表示，由於「機能性時尚設計整合行銷學研中心」的設立，加上近年獲得教育部優化技專校院實作環境計畫、高教深耕計畫及獎補助款等經費補助約3328萬元，學校得以引進專業新穎的教學設備，讓專業實作空間升級。很高興能讓業界看到學校的用心與努力，促成產學合作的機會，未來期許能共同培育出具備高階創新能力與人文素養的數位媒體人才。

崑山科大視傳系以「±37.5℃」作為110級畢業生主題，並參與國內大型展覽，獲得佳績。（圖/崑山科大提供）

(中時新聞網)