有些人的自尊心很強，絕不跟他人低頭，就算自己錯了也不承認。運勢命理網站「十二生肖運勢探索」點名生肖屬羊、虎、馬的人很愛面子，性格比較固執，就算自己做錯事情也絕對不會低頭道歉，對他們來說低聲下氣實在太丟臉，所以絕對不承認自己的錯誤。

▍1.生肖羊

屬羊的人自尊心很強，對他來說道歉是非常丟臉的事情，為了自己的面子著想，他完全不會想要認錯。其實他們也知道自己做錯事情，但是就是改不掉嘴硬的壞毛病，不想要跟人低頭道歉，所以當他們又在嘴硬的時候，不要覺得他們都不知悔改，很有可能他又是在耍賴，內心深處早就承認自己錯了。

▍2.生肖虎

屬虎的人通常都非常自傲，如果是男性，幾乎都有點大男人主義，完全不願意主動去跟人賠不是，他們最討厭自己的錯誤成為大家談論的話題，旁人的指指點點會讓他更加煩躁，不願意低頭認錯。當他們犯錯的時候，頂多就是默默改正自己的錯誤，絕對不會低聲下氣的道歉，對他們來說低頭認錯真的太丟臉了。

▍3.生肖馬

屬馬的人很理性，邏輯能力很強，可以明辨是非，但是如果錯的是自己，他們的態度又是另一回事了，他們討厭被人指導、說教，所以被指正的時候絕對不會妥協，已經決定的事情就會堅持到底，就算有人提出疑慮、指出錯誤，他也絕不改變，有時候他們心裡知道別人說的是對的，自己真的錯了，就算這種情況也不會承認錯誤，非常固執。

(中時新聞網)