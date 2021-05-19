台灣疫情出現破口，本土案例暴增，前高雄市長韓國瑜今天表示，台灣人民真的很了不起，因為大家的自律，及早戴好口罩、勤洗手、保持社交距離，自我超前部署，守住了過去這一年多的疫情防線。他話鋒一轉，質疑在過去這一年多裡，政府到底「超前部署」了什麼？

韓國瑜質疑，台灣的疫苗採購足夠了嗎？負壓隔離病房和輕症中心建置了嗎？大小城鎮、特別是偏鄉區域的遠端教學網路系統設置完善了嗎？疫情進入不同等級的標準流程和跨部門指揮系統整合了嗎？老天給我們的這一年多，政府除了每天按時開記者會之外，針對全國防疫到底超前做了什麼？

韓國瑜認為，台灣人民不但了不起，而且特別善良又能忍。在疫情擴散之際、全台飽受缺水之苦的困境中，5天內還發生2次大停電，衝擊影響多少企業跟家庭？這兩次的停電，昭然揭露執政黨的能源政策完全是不實的廣告台詞、而且還是會引發國安顧慮的「國家級謊言」。

韓質疑，綠電穩定嗎？真的「環保」嗎？我們的電力真的能如執政黨宣稱的，台灣綠能可以在2025年達到發電量的20％而取代核能嗎？如果不能，我們的電力來源的備案是什麼？執政黨有因為這幾次的重大停電而認真反省自己的能源政策嗎

韓國瑜說，我們是「同島一命」，但是執政者的錯誤政策造成我們今天空污嚴重、供電不穩，日後還會更嚴重，最後還是台灣人民飽受其害。能源問題是國安問題，疫情防控亦然，治理國家不是參加作文比賽或朗讀比賽，不能靠美化包裝大內宣，買網紅、養網軍、做圖卡、收買控制媒體。

韓國瑜批評，開記者會沒有辦法生出足夠的疫苗供給和醫療量能，民進黨的網軍圖卡也沒有辦法真的發電，「需要一個專業的政府，而不是一個巨型公關公司」。台灣人民真的了不起，自律、團結、善良，也請執政者別再用虛有其表的華麗詞彙欺瞞大眾，別再辜負人民對政府的信任。

(中時 )