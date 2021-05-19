警方會對參加幫派公祭的黑衣人進行蒐證，但擔心群聚恐造成疫情擴散。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

萬華華西街幫某大哥父親日前病逝，原定預定22日本周六下午將在第一殯儀館舉辦告別式，並廣發訃聞給全國各幫派分子及殯葬業者，預計將有1200人到場參加。消息上周傳出後，令負責對幫派活動進行蒐證的第一線員警憂心不已，擔心萬華是疫情重災區，那麼多人群聚在一殯，恐有被傳染的危機，形成疫情破口；部分道上兄弟也陷入兩難，不去，似乎不給華西街幫面子；去，又擔心在殯儀館根本無法維持社交距離下，自己的健康將遭到波及。所幸，上周六北市將防疫提升到三級警戒，宣布即日起北市不開放公祭，才讓警方、兄弟們都鬆了一口氣。

不過，警方仍擔心到時還是會有人到場「致意」，也有禮儀公司人員透露，現在還是有些人會到告別式場合，因喪家及工作人員都不好意思拒絕，所以有時會安排眾人一起鞠躬致意，盡量縮短流程及聚集時間。

台北市殯葬管理處處長洪進達表示，昨日全國已公布公祭活動全部停止，北市殯儀館的禮廳管理員都會在現場巡視並加強宣導，此外，殯葬從業人員對疫情也十分緊張，所以都願意配合公家作法，勸離到場的民眾，以防止疫情擴散。

北市殯葬處表示，目前禮廳在周末等加價日打8折，若使用網路公祭打5折，對於先前已預約禮廳的家屬暫無補償，若有人違反規定舉辦公祭，衛生局已授權殯葬處，可對現場違反規定的群聚民眾進行開罰。

(中時 )