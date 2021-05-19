中市千年茄苳王今年換葉生長異常，護樹里長：生命力恐陷危機。

中部久旱不雨，長年護樹的後龍里長郭耀泉表示，中市千年茄苳樹王高處未長出新葉，低處新葉不但偏小、且提早掉葉。（陳淑芬攝）

後龍里長郭耀泉表示，台中市千年茄苳樹王今年換葉生長異常，高處並無長出新葉。（郭耀泉提供）

中市千年茄苳樹王已萌生出三代，不僅是中市最高齡樹木，更號稱為全台最大茄苳樹。（陳淑芬攝）

中市千年茄苳樹王已萌生出三代，不僅是中市最高齡樹木，更號稱為全台最大茄苳樹。（陳淑芬攝）

中市西區後龍里長郭耀泉在8年前搶救里內的千年老茄苳樹王，仍持續與志工護樹多年。他憂心忡忡地說，茄苳樹已漸年邁、棲息地早遭破壞，加上久旱不雨，今年換葉狀況異常，經多次吊掛觀察發現，老樹高處未長出新葉，低處新葉不但偏小、且提早掉葉，茄苳樹王的生命力恐已不如前，再度陷入危機。

中部近期嚴重乾旱，照顧老樹志工視土壤狀況約7至10天以吊掛車澆水，並不定期要噴灑肥料。郭耀泉表示，茄苳樹王每年2月後就會開花及換葉，他數度登上吊掛車從高空俯視觀察，3月中旬樹梢開花狀況頗佳、新樹初期萌芽；4月底卻發現樹葉生長汰換不正常，8公尺以上及樹梢長不出新葉，而低處新葉偏小，且提早乾枯、掉葉，茄苳樹王的換葉及生長已出現局部停滯現象。

67歲郭耀泉是後龍里在地人，擔任里長19年熱誠服務鄉里，也是老樹旁的百年老廟均安宮董事長，這棵千年茄苳王已萌生出三代木，枝幹盤踞氣勢雄偉，樹冠面積約有1500平方公尺，不僅是中市最高齡樹木，更號稱為全台最大茄苳樹。

2013年緊鄰茄苳樹旁地主建商規劃興建28層集合大樓，此外，志工也發現茄苳王的棲地下方竟遭埋藏大量建築廢棄物，雪上加霜恐危及老樹生機，老里長郭耀泉憂心不已，他回憶當年感慨萬千地說：「上一代有智慧保留千年茄苳王，但現代人卻容下這棵樹」。

為保護茄苳樹王，郭耀泉與在地民眾及公民團體成立「守護千年茄苳老樹護樹聯盟」奔走護樹，獲建商善意停建，市府出面購地，並拆除一旁的婦幼大樓，規劃成「台中市茄苳樹王文化生態園區」，於2018年啟用，成為當地民眾休憩據點。

郭耀泉指出，經長期觀察樹王已漸年邁、棲地環境早遭破壞，加上久旱等因素，已影響生命力及成長，尤其是棲地下方埋的大量建築廢棄物妨礙老樹生長力，希望相關單位能協助清除，讓茄苳樹王能延續千年命脈。

(中時 )