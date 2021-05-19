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隨著教育部推動大學社會責任(University Social Responsibility, USR)計畫，全台各大專院校紛紛響應落實，在人才培育與在地關懷方面，讓校方能夠更了解地方發展脈絡，舉凡地方上發展各面向的問題，由大學來提供創新解決對策，增進在地居民認同感。

近期，宜蘭大學就獲行政院補助，成立「宜蘭區農產加值打樣中心」，期望帶動當地農產初級加工產業發展；而弘光科技大學餐旅系畢展，也以道地台灣食材入菜，要推廣在地小農及台灣特色餐點。

宜蘭大學校長吳柏青指出，自2018年起，行政院農業委員會已陸續於轄下農業改良場及各試驗單位成立打樣據點，而宜蘭區農產加值打樣中心是全國唯二於學術單位成立的打樣中心，更是東部地區首座設立於學術單位的打樣中心。

宜蘭區農產加值打樣中心將整合宜大生物資源學院相關師資及食品加工廠設備資源，提供農產品加工試量產打樣服務及技術輔導，協助農友進行在地特色農產加工，共同開發新穎創新產品，且提供農友試量產及市場銷售前評估的協助，期盼提升地方農產品附加價值，達到活絡農村經濟的目標，同時也提供學生實習場域，相輔相成共同培訓未來食品產業所需人才。

農委會科技處陳瑞榮副處長則表示，農委會在林聰賢前主委任內開始推行農產初級加工一元化管理制度，後續在陳吉仲主委積極推動下，除在各農業改良場及試驗研究單位成立打樣中心，更進一步與研究單位合作，賦予打樣中心不同服務任務，並透過進行區域整合服務及農產加工整合服務中心，提供打樣、加工、包裝及行銷等系列整合服務，帶動農產初級加工產業發展，加速農產業六級化。

弘光科技大學餐旅管理學系首次舉辦美食饗宴畢展，連續3個星期日用不同主題舉辦餐會，餐會也配合防疫升級，特別分散場地、座位安排距離1.5公尺，加強消毒等防疫措施。餐會餐點提倡綠色飲食，推廣在地小農食材，並把傳統上海菜、台灣小吃精緻化，蚵仔煎做成肉圓內餡，小玉西瓜佐魚子醬，每道菜皆蘊含新意，用西餐擺盤別出心裁有如藝術品，來賓品嘗後大讚：「好吃又好看，好像吃米其林餐廳一樣！」

餐旅系主任吳胤瑱表示，今年是以開一間可以記錄這4年學習成果的餐廳為主題，所以一切都是玩真的，而且是一個可以營利的事業，讓學生展現從市調到企劃到主題設定並且成真的驗收的實務專題製作，讓師長來驗收所學成果。3個班級分別由助理教授鄭錦慶、副教授許凱敦及他指導，學生分3大組，包含行政組、內場、外場，從企劃、設計主題、找廠商、找食材、烹煮、上菜服務、網路行銷，全部一手包辦。

第1場餐宴以「迴藝」命名，取「回憶」之諧音，提倡台灣小農食材，推廣綠色飲食。餐旅系學生蔡孟軒說，餐點特別選用大甲金盞花麵、花田喜彘蘿蔔豬、芸彰牧場憨吉牛、台東晨希牧場有雞蛋等食材，把在地食材發揮的淋漓盡致，並讓用餐賓客了解食材溯源，還安排桌邊秀，當場刨烏魚子入菜，牛肉湯則是用生牛肉包著煮熟的白蘿蔔，放在凹盤內，上桌時再淋下滾燙高湯讓客人享用清甜湯品。

獲邀參加餐會的餐旅系學生家長廖先生表示，這些學生真的很強，可以把食材發揮的淋漓盡致，創新口味是外面餐廳吃不到的。另一位陳姓家長則說，一聽到女兒說系上要辦畢展，真的興奮，用餐完之後覺得餐飲口味、氣氛都很棒，充份展現出孩子4年來的學習成果。

「宜蘭區農產加值打樣中心」於日前揭幕，是全國唯二於學術單位成立的打樣中心，更是東部地區首座設立於學術單位的打樣中心。（圖/宜蘭大學提供）

(中時新聞網)