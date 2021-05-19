新北市長侯友宜今天遭民進黨立委羅致政質疑防疫部署落後，指控新北市防疫旅館家數是六都最後一名，侯還「裝忙」。讓媒體人韋安看不下去，列舉侯友宜3點防疫措施反嗆綠營民代，民進黨這時候「圍魏救趙」打侯，瘋了嗎？他認為，此舉可能圍魏救趙不成，反會引來民意對綠營更大的反彈和不滿。

對於有綠委怒批侯友宜「落後部署」，還有綠議員指責侯友宜沒有做到「正確動作」，韋安19日臉書貼文為侯友宜澄清3點指出。第一，這波疫情爆發以來，侯友宜最先預判，會比部桃醫院感染還嚴重，極力呼籲擴大篩檢。從市場、賣場、長照、醫院，到市府的各個公共活動場所，都全面消毒、預防和整備。

第二，每次都是侯友宜，率先要求防疫警戒升級（中央職權），二級到三級一路升級。從法令強制規範，有效降低人員流動性，避免更多的傳染機率。並在縣市長職權內，第一個決策執行8大和網咖、電動遊戲業停業，阻斷這波疫情最大、最危險的傳播途徑

第三，從國三、高三停課，到決定大學以下學校含幼稚園、安親班全面停課，雙北聯手甘冒各種非議和反彈第一個宣佈，然後中央和其他縣市陸續跟進。這兩天學生染疫人數的增加，證明這項決策的超前和未雨綢繆，如果這些不算「超前」，什麼叫作「超前」？

最後，韋安強調，這波抗疫，中央所有的動作幾乎都跟著新北市走。現在綠營民代卻拼命打「侯」，可能圍魏救趙不成，會引來民意對綠營更大的反彈和不滿。

這時候圍魏救趙，打「侯」的來了！瘋了嗎？ 雙北正進入「首戰即終戰」的抗疫大作戰，中央和其它縣市，幾乎都跟隨著侯友宜和新北市防疫政策和步驟，結果綠營民代卻在此刻「圍毆」侯友宜，來轉移目標。 有綠委怒批侯友宜「落後部署」，還有綠議員指責侯友... 由韋安發佈於 2021年5月18日 星期二

(中時新聞網)