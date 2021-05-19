台大醫院工務室員工爆確診，迫使台大全面降載，並針對全院八千名醫護及員工進行快篩，預計48小時內完成，但據權威消息來源透露，今早（19日）進行快篩至今，已有3名台大醫護呈現陽性。

台大副院長王亭貴低調表示，篩完後有出現陽性個案，但還是要再做標準的PCR核酸檢驗，才能進一步確診有確診。王亭貴表示，還是要等到全部都篩檢完後，會再對外說明。

王亭貴今早強調，台大48小時內安排8000多名員工分批快篩，由於醫療人員採輪班制，到院上班前一律先篩檢，陰性才准上班。台大任何人有疑似症狀，如發燒、腹瀉等，都會被要求採檢，採檢陰性才能上班。密切接觸者就算沒有陽性，也要隔離14天。

台大醫院即日起也不收新病人入院，同時進行門診降載，非緊急病人延期就診，停止（延後）非緊急住院、手術／門診手術、檢查、治療、健康檢查（含老人健檢）等服務；已預約接種自費COVID-19疫苗民眾，強烈建議延後。

王亭貴表示，這兩週是重要關鍵，要全力清空病房，提供重症病患來用，因此非必要緊急醫療都先暫緩，要把所有的人來照顧篩選出來的新冠肺炎患者。他也說，負壓病房是固定、防疫病房也是固定，希望病人可以早點出院的就都出院，指揮中心我們各醫院可以空出整層樓的病房，變成可以一人一間。

(中時 )