在達爾文(Charles Robert Darwin)著名的遠航中，加拉巴戈群島(Galapagos)是相當重要的一站，達爾文曾在筆記中寫到一處礁石海拱門，因此後人稱為「達爾文拱門」(Darwin’s Arch)，也是當地的自然地標。如今拱門因海洋的侵蝕而垮下，雖然感到嘆息，但這是自然之道。

美聯社報導，厄瓜多環境部於周一在Facebook頁面上，發布了達爾文拱門崩塌的消息，並說明這是自然造成的。

達爾文拱門岩石結構高43米公尺，長70米，寬23公尺，距離達爾文島不到1公里，是潛水員的熱門之地，也是當年小獵犬號(HMS Beagle)航行時的標注點。

加拉巴戈群島自然保護區主管華盛頓塔皮亞(Washington Tapia)說：「 這座海拱是我們從小就熟悉的東西，因此看到它的倒塌確實令人怠到震驚。但是，從科學的角度來看，這是自然過程的一部分。是由於氣候和侵蝕等自力因素造成的，這是我們地球上一直在發生的事情。」

加拉巴戈群島現在屬於厄瓜爾所有，不過，該群島離南美大陸遠達約1000公里，因此島嶼上的生物受地理環境隔離很久，形成獨立的動植物群，出現許多珍稀的物種。達爾文在這個群島所觀察到的生物現象，很大程度上，啟發了他寫出《物種起源》，也是現代演化論的基礎。

(中時新聞網)