台電日前再度實施分區限電，一周內發生兩次停電事件，令民眾十分不滿，總統蔡英文也出面致歉，直言自己也不能接受，行政院長蘇貞昌也責成經濟部長王美花檢討台電應變能力問題。對此《美麗島電子報》董事長吳子嘉直言，民進黨知道問題，但不解決問題，且可能很快風頭就過了，他更指出，因為國安會秘書長顧立雄可能接任行政院長，所以蘇貞昌才針對王美花。

吳子嘉18日在政論節目《關鍵時刻》中表示，民進黨每天都面對問題，但故意不解決問題，大外宣就好了，剛剛看到副院長那個哏圖，說到2030年都不缺電，他吹牛這問題就過了，他通通把外宣都做好了，「我跟你講，就是電廠關他鳥事，他根本不管你，他知道不夠」。

對於蔡總統針對停電問題表示不能接受，吳子嘉直言，總統都不能接受了，大家都不能接受，大家不能接受怎麼辦？「就算了，你懂嗎，總統都不接受，道歉這件事就結束了，就我剛講的，民進黨知道問題，但不解決問題」。主持人劉寶傑問，「有這麼簡單嗎？」

吳子嘉則說，總統都道歉了，不然你要怎麼辦？「我跟你道歉，你要打死我嗎？」蘇貞昌更惡劣，馬上責成經濟部長王美花去調查，現在碰到一個不正常的台電，而他們騙人的理由是什麼我們不知道，但很明顯這個董事長就是騙子，至於為何找王美花去調查？因為王美花什麼都不懂，她能當部長是因為她老公叫顧立雄，「她傻傻地當經濟部長，連話都講不清楚」。

吳子嘉指出，蘇貞昌當了3年行政院長，這個事情跟他沒關係，是王美花的事，因為顧立雄要接他了，劉寶傑嚇了一跳，「真的假的？」吳子嘉回答，「當然是真的，所以他嚇壞了，先把王美花弄掉」。

劉寶傑又問，「顧立雄要接院長？」吳子嘉則分析，顧立雄最可能接院長，「你看蘇貞昌那個樣子，他今天站在旁邊那個樣子，他還能當院長嗎？當不下去了」，這樣搞會發生什麼事情？疫情還沒度過高峰，8月份4個公投全部過關，全部過關他就垮掉了，所以他先把王美花弄掉，先把顧立雄腿打斷以後，看行政院長會不會繼續保住。

吳子嘉更痛批蘇貞昌不思檢討，這個電就事他搞出來的，現在甩鍋到王美花身上，王美花傻傻的也不知道怎麼接，因為總統也不高興，但這個事情一個禮拜後就沒事了，因為疫情到高峰又有壞事替代。

(中時新聞網)