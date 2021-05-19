國內已連續5天單日確診超過百例，防疫協會理事長王任賢今表示，他對疫情發展很不樂觀，因為目前出現的病例，都是上周三政府進行干預措施前的病例數，這樣的數字會繼續呈現拋物線上升；如果現在有下降，就是篩檢量不夠。尤其，目前臨時篩檢站都設在雙北，中南部因篩檢量不夠，才沒篩出真實病例。

在綠營普遍認為「看好了世界，台灣人只示範一次，在兩周內解除三級警戒」的同時，中央流行疫情指揮中心今天公布國內新增267例本土病例，這是連續第5天單日確診本土病例超過百例，因而宣布全國疫情警戒升至第三級。

面對嚴峻疫情，防疫協會理事長王任賢今接受廣播專訪時，特別針對疫情的可能發展提出憂慮。

「我很不樂觀」，王任賢表示，要控制疫情，最重要的干預政策，一個是清零篩查，一個是社區警戒，但這兩個台灣都做得不是很到位。因此，他認為疫情會呈現拋物線發展，要出現折點，基本上時間必須拖得長一些，所以他認為疫情不樂觀。

王任賢進一步指出，目前每日確診病例數雖有上、有下，但由於確診者必須經過一段時間才能被驗出病毒，因此目前每天驗出的病例，都是上周三政府進行干預措施前的感染病例，所以他才會說數字會呈現拋物線上升；即便有下降，也是因為篩查量不夠。

王任賢強調，尤其目前篩查的點都集中在雙北地區，而中南部因為篩的量不夠，所以目前仍沒有確實找出實際的感染病例。

被問到中南部縣市若採取雙北的定點快篩，是否也會跑出很多病例？王任賢直言，「對，沒有錯」，一來因為病毒有潛伏期，二來台灣已是一日生活圈，只要過一段時間就會散開，不會只是封閉在萬華等地區傳染。

對於台北市長柯文哲表示目前北市篩檢陽性率正逐漸下降，王任賢強調，這當然是好現象，尤其透過普遍性的篩查，可有效地將感染者關到病房，所以他認為雙北決定做普篩是正確的事。他說，這件事告訴我們，雖然疫情指揮中心說「不要篩查」，但雙北透過普篩陸續把病患找出來，「這是逆『時中』的結果，所以不要再順『時中』了，逆『時中』才能把疫情控制下來。」

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(中時 )