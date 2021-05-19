目前全國各縣市均取消公祭，內政部長徐國勇表示，提醒喪家及業者辦理家祭時，務必做好相關防疫措施，避免群聚感染。

中央流行疫情指揮中心已經宣佈，繼雙北市之後，全國都進入三級警戒，非必要不要外出。

內政部指出，全國各縣市已依內政部協調，18日起暫停公祭。徐國勇說，特別感謝地方民政員工與公私立殯葬設施單位及業者配合防疫，並提醒喪家及業者辦理家祭時，務必做好相關防疫措施，避免群聚感染。

內政部表示，在兼顧人情及防疫下，政府已協調喪家及殯葬業者，辦理家祭時也要配合防疫規定，請喪家應保持社交距離、勤洗手，環境定時消毒，維護自身健康。

各地方政府已積極強化殯葬設施的人流管制、總量管制、動線規劃等措施，骨灰存放設施僅限進塔、遷出的案件，不開放民眾進塔祭拜；殯葬設施落實「實聯制」，量測體溫、保持社交距離、全程佩戴口罩、禁止飲食，並加強環境消毒。請民眾配合相關措施，以確保自身及他人安全，共同為防疫盡一份心力。

(工商 )