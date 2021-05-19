（全台疫情進入三級警戒，遠百20日全面上線簡訊實聯制。圖／遠百提供）

全台進入第三級警戒，連鎖百貨業者早已超前部署全台進館實聯制，19日政府推出全國版簡訊實聯制之後，包括遠百、Global Mall等亦在下午緊急申請串接上線，提供消費者進館可多管齊下。

環球Global Mall指出，早在15日雙北進入第三級警戒時，即擴及全台七店，從北到南採一致性的防疫措施，包括進館實聯制，暫停館內活動以及親子樂園、兒童遊戲場、影城、按摩服務店、健身中心等營業，且調整營業時間。簡訊實聯制會在隔日啟動全面上線。

遠百全台12店包括遠東百貨及遠企購物中心原自14日起入館全面實聯制登記，19日簡訊實聯制一推出，遠百即申請QR Code，預計20日營業時間全面上線。

遠百指出，利用行政院「簡訊實聯制」簡訊免費，由電信業者完全吸收費用，消費者免留個資，電信業者簡訊記錄僅供指揮中心疫調使用，更加輕鬆使用簡訊實聯制。

SOGO百貨超前配合政府防疫升級，全台遠東SOGO百貨落實實聯制登記，並自18日起宣布縮短商場營業時間，並啟動全台SOGO百貨分店員工分流上班機制，兼顧防疫及業務推動。

新光三越全台15家分店因應雙北三級警戒，前日起已同步執行全館實聯制、縮短營業時間(12點營業至晚間8點)、員工分流上班等升級措施，並會持續嚴謹落實環境消毒、全程口罩配戴、量溫、手部消毒、員工健康狀況監測追蹤等各項措施，將積極配合政府防堵疫情發展，確保顧客及員工的健康安全。

微風配合政府防疫升級全台三級警戒，以保護員工與顧客健康安全為首要任務，至28日調整營業時間，全館以「滾動式防疫」因應，加強人流控管，全面採實聯制、並全額補助正職同仁施打AZ新冠疫苗，啟動員工分流上班機制。

(工商 )