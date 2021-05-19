鑑於新冠肺炎本土疫情持續攀升，國內新增本土案例足跡遍布各地，中央流行疫情指揮中心已於今日宣布提升全國至第三級警戒，且全國標準一致、一體執行，因此勞動部再次呼籲，工會各項會議及活動（包括：理事會、監事會、會員或會員代表大會、模範勞工表揚大會、理事長、理事及監事改選及各類勞動教育訓練活動），自即日起，應全面停止辦理，以確保會員的健康與安全。 勞動部說明，考量國內COVID-19疫情嚴峻，為加強相關防疫措施，中央流行疫情指揮中心已發布自即日起至5月28日止，提升全國疫情警戒至第三級。考量工會如辦理活動或集會，往往參與人數眾多，確實增加群眾感染的風險，因此，為加強防疫作為，嚴守社區防線，避免疫情擴大，勞動部已於19日再次發文各地方政府勞工（動）局及該部業管之工會聯合組織，請其分別協助轉知轄內工會及所屬會員工會，自即日起，應全面性停辦工會各類會議及活動。

同時，勞動部檢附指揮中心於15日及19日發布之新聞稿及內政部5月18日公告，請工會配合辦理，另進一步說明，工會可召開會議及活動辦理之期日，將視疫情發展及中央流行疫情指揮中心發布之訊息，再行通知。 勞動部最後不忘重申，防疫要成功，須靠國人的團結與配合，全國民眾仍應持續落實遵循並配合現行三級警戒管制措施，與政府共同努力，嚴守社區防線。

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