中央流行疫情指揮中心19日公布新增267例本土個案及8例境外移入，其中桃園確診個案為15例。新聞處長詹賀舜說明，原指揮中心19日公布的桃園16例確診個案，其中案2507經初步疫調，確認其無桃園相關足跡，故轉介至新北市處理，其餘15例確診個案經初步疫調結果，在桃園、龜山、大溪、八德、中壢、楊梅、平鎮、蘆竹等約有50處足跡，涵蓋賣場、超商、台鐵及公車等公共場域，曾出入相關場所的市民朋友請進行自我健康監測，如有任何上呼吸道症狀、發燒或嗅味覺異常，可撥打1922或0800-033355專線通報，由衛生局提供相關協助。

詹賀舜指出，今日新增確診案例年齡介於7歲至70多歲之間，分別為案2341、2342、2343、2344、2345、2346、2347、2348、2410、2412、2508、2509、2510、2511及2512，皆為獨立通報案，其中案2342、2343、2346、2347、2412等5人有萬華活動或接觸史，案2341、2410為確診者接觸者，案2344則為先前來訪金沙酒店的確診者接觸者，另有7位尚在調查中；另同時公布前2日案2014、2065、2066、2143、2253複查後新增足跡。

詹賀舜也說，中央流行疫情指揮中心宣布全國升級為三級警戒，今（19）日起將完全落實三級警戒防疫規定，市民朋友外出時務必全程佩戴口罩，且稽查小組將進行稽查。若市民朋友看見未戴口罩者，可先行拍照取得證據，並撥打1922專線，交由市府進行開罰；同時也呼籲市民朋友勿存僥倖心態，戴好口罩保護彼此健康。

詹賀舜提到，本次公告新增5月17日的足跡，曾在同時間出入者，須自我健康監測至5月29日；5月18日的足跡則須監測至5月31日；今（19）日公布的足跡則須監測健康狀況至6月1日，請市民朋友留意。如自我健康監測期間有症狀，請撥打專線通報，並佩戴醫用口罩依指示就醫，就醫時請主動告知接觸史、旅遊史、職業暴露、周遭其他人是否有類似症狀等，且切勿搭乘大眾運輸交通工具。

詹賀舜也說，目前桃園先行在生活圈規劃30處採檢站，並盤點設置地點，將平衡各地區採檢能量，有效協助採檢，而明（20）日將先行完成設立3處社區採檢站，後續會按疫情發展評估設置。

衛生局簡任技正黃翠咪表示，當前全國升級為三級警戒，呼籲市民朋友減少外出、不群聚、不聚餐、不訪友，做好防疫措施；其次，由於醫院採檢數量眾多，為緩解醫院採檢壅塞情形，市府陸續設置採檢站，僅針對確診個案接觸者，或曾有雙北活動及接觸史等2類民眾進行採檢，欲篩檢者須先撥打1922，由衛生局安排評估至社區採檢站進行採檢（非快篩），並不提供市民朋友自行前往篩檢的服務。

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