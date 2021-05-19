因應目前國內COVID-19疫情持續嚴峻，職業工會、漁會為勞保服務重要窗口，於第一線提供勞工朋友勞保業務諮詢、申辦服務。於會所內請務必落實防疫(如:配戴口罩、定期消毒等措施)，會員如有到場洽辦業務需求，請其務必配戴口罩並保持適當社交距離。

勞保局各項業務及對外服務均仍維持正常運作，各辦事處亦落實各項防疫措施，建議職業工會、漁會可多加利用本局e化服務系統申辦各項業務，或以紙本寄送申辦資料等方式辦理，以減少染疫風險。

勞保局提醒各職業工會、漁會，可鼓勵會員多加利用電話、通訊軟體洽辦業務，如需查詢個人勞保、勞退等資料，可利用本局e化服務系統，以「自然人憑證(插卡)」或「健保卡號+設籍戶口名簿戶號 (免插卡)」查詢、下載；如需諮詢相關問題，可撥打本局電話(02-23961266，各業務服務電話請參考本局全球資訊網首頁>便民服務>服務電話);如需申辦相關給付，持自然人憑證者，可以電腦登入本局e化服務系統申辦，如無自然人憑證，可改以掛號郵寄方式送件。

(工商 )