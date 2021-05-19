去年代打、演出行程滿檔的鋼琴家陳毓襄，本周五受到美國洛杉磯維森特樂團（Vicente Chamber Orchestra）邀請錄製音樂會影片，將在線上播映，全球觀眾可在網站上申請零元入場票券觀賞。

疫情讓世界瞬息萬變，陳毓襄表示，原本錄製影片時，美國疫情正嚴重，現在要播映了，沒想到遇上台灣疫情再起，「我真的希望台灣的情況可以好轉，6月8日之後大家可以再恢復生活狀態。」

回顧過去這一年，陳毓襄表示，2020年2月她到印尼演奏後，全世界的音樂會就被取消了，「當時完全沒有計劃，想說在家裡照顧媽媽，沒想到在這一年半內，開發了人生好多新的樂章。」

這陣子她受邀擔任主持人，也開了自己的Podcast節目，同時準備8月和北市交、俄國指揮家尼可萊．阿雷席夫（Nikolay Alexeev）合作的普羅高菲夫第二號鋼琴協奏曲，預計在2022年和美國洛杉磯維森特樂團合作。

陳毓襄表示，在疫情下看到明年度的演出行程，「感覺又興奮、又擔心、又心酸的，不過真的很希望2022年能重返洛杉磯演出。」線上音樂會詳情可至https：／／www.eventbrite.com／e／vco-digital-recital-gwhyneth-chen-piano-tickets-152803817331

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