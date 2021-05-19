我國疫情飆升，台大醫院今(19)日也傳出工務室有多名同仁確診染疫，台灣大學校方發布校內信表示，醫學院碩博士班所有實驗課程，非緊急必要者均先暫停；醫學院教職員工除必要外（例如：發放薪資作業等），其餘全部採居家辦公。

台大在信中提到，因應台大附設醫院工務室有多名同仁確診，並且全國提升為三級警戒，提醒所有教職員工生停止室內5人以上、室外10人以上聚會，同時自5月20日起至28日止，請各單位配合下列防疫措施：

1. 醫學院碩博士班所有實驗課程，非緊急必要者均先暫停；醫學院教職員工除必要外（例如：發放薪資作業等），其餘全部採居家辦公（含收發室）。

2. 醫學校區各館舍，比照夜間門禁方式憑證刷卡進入，不對外開放。醫學院餐廳及福利社等部門暫停營業，所有施工中的工程均暫停。

3. 全校教職員工生請儘量不要進入醫學校區（含基醫大樓、基因體大樓、水森館、護理系館、人文館等）和本校附設醫院。

4. 暫停醫學校區與校總區、本校附設醫院間的公務交流。校區各大樓間亦應盡量減少人員的交流。

5. 在公衛大樓中辦公的醫學院教職員工生，請儘量固定活動地點，減少與他人接觸，不要前往公衛大樓中的其他樓層。

6. 往來校總區與醫學校區間的交通車將繼續停駛。

台大提到，將依據疫情發展隨時調整因應措施，也提醒全校教職員工生，減少人與人間的接觸，出門應全程配戴口罩、勤洗手，隨時注意是否出現發燒、呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常等疑似症狀。

台大呼籲，如出現疑似症狀，應確實配戴醫用口罩，儘速至附近社區採檢醫院就醫，且不得搭乘大眾交通運輸工具；就醫時，應主動告知接觸史、旅遊史、職業暴露及身邊是否出現其他人有類似症狀；返家後亦應佩戴醫用口罩，避免外出。

(旺報 )