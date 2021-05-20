全台各級學校自今天起停課至28日，為協助師生活用遠距教學，科技新創公司奈堤科技提出2項建議，首先是老師不必每堂課都直播教學，可善用預錄影片；其次是多用鏡頭分享現場物件，增加互動性。

教育部日前宣布自19日起，全國各級學校及公私立幼兒園停止到校上課，並強調防疫不停學，大專校院及高中以下學校改採線上教學。

深耕美國K-12（幼兒園到高中）教育市場的科技新創公司奈堤科技創辦人暨執行長張朝翰表示，美國大多數中小學去年3月以來已全面關閉近一年，近來才逐漸恢復成到校或混合教學模式，因此過去一年來美國K-12 教育界累積豐富的遠距教學經驗，從上課排程到如何增進上課效率等，可提供台灣借鏡參考，讓學校及老師盡快掌握遠距教學節奏。

張朝翰建議，剛開始實施遠距教學，學校及各科老師最常安排的方式就是把原本的課表直接搬到網路上，形成每堂課都是即時遠端上課，可能造成學生疲累或學習興趣下降。

他建議各科老師每週保留不少於一次、最多不超過兩次的即時面對面線上教學課程，其餘課堂時間把老師們事先錄下的教學課程影片上傳到雲端學習平台，讓學生能照自己的步調觀看。如此一來，不僅學生觀看影片的品質較好，老師也不必如同直播主一堂一堂趕課，能將較多時間與精力用來備課與錄製影片。

其次，張朝翰建議，老師不要只在人臉、螢幕簡報與數位內容間切換，可以多用鏡頭分享各種現場物件，例如用手寫文字、說明數學公式、解釋物理原理等，或使用教具、現場實驗示範、拍攝實體物品等，能增加互動性。

他說，這些活動平常受限教室空間跟座位位置，操作時不一定全班同學都能看清楚；改為遠端視訊上課後，反而每個學生都可以在自己螢幕上看得更詳細。

此外，微軟表示，在政府宣布停課不停學後，微軟彙整教師可快速上手遠距教學的指南，包括3分鐘快速上手影片，只需一個連結就可開始視訊遠距教學；30分鐘快速打造遠距教室影片與手冊；常見問題Q&A等。

為滿足線上會議及活動需求，微軟宣布Microsoft Teams網路研討會功能即日起陸續於Office 365和Microsoft 365的多種訂閱方案推出，用戶可透過Microsoft Teams將各類型課程講座、研討會及展覽活動轉移至線上。（編輯：楊蘭軒）1100519

(中央社)