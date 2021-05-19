連日來疫情升溫，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中宣布提升全國到三級警戒，全國標準一致一體執行，事實上為了防堵疫情，不少企業早已啟動分流上班或在家工作模式，避免群聚。以台灣大車隊來說，所有後勤單位，只要是能以電話、電腦在家工作者及家中有12歲以下孩童需同仁照顧者，全面居家工作。

必要進入公司的單位也採取時段分流工作的方式，以上午9點到下午6點跟上午10點到晚上7點，2個時段區分通勤人流，工作內容相同則以不同天上班為原則，確保在疫情下確保不同部門的正常運作。至於工作內容的考核，目前以遠端會議的方式，讓同仁在固定時間上線，同時每日繳交工作日誌，回報工作進度，確保工作績效。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，在家工作的考核，顛覆了過往上班族進辦公室打卡的工作模式，無論是對上班族或人資都是一種考驗，為了養成員工自主上線作業習慣，往往需要搭配不同的工具，為此1111人力銀行結合研發多年的「1HR人資管理系統」，因應疫情推出「雲端打卡模組」, 支援傳統打卡鐘匯入、系統線上打卡、GPS、Wi-Fi等各種打卡方式；也可限定地址、限定IP打卡，除了提供手機APP，讓在家上班也可以遠端打卡，還可結合包含人臉辨識、指紋驗證等各種打卡方式,，實現一機整合，遠端管理的強大效能。

黃若薇表示，因應疫情一日數變，快速拉高警戒，企業需要快速反應，1111 人力銀行共體時艱，即日起提供所有國內企業免費使用「1HR人資管理系統」，協助企業快速解決排班、檢核工時、管理出勤及簽核管理等問題，歡迎人資主動致電 1111 人力銀行洽詢。

(中時新聞網)