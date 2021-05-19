國內疫情升溫，全台進入三級警戒，短短5天內確診人數破千，不少企業早已超前部署，紛紛紛採取輪班工作，甚至遠距工作，力求減少人際接觸，在家工作（ＷＦＨ）已經成為多數上班族的工作樣貌。

1111人力銀行研發多年的「1HR人資管理系統」因應疫情推出「雲端打卡模組」，除提供手機APP，讓在家上班也能遠端打卡，並可以結合包含人臉辨識、指紋驗證等各種打卡方式，實現一機整合，遠端管理的強大效能。

疫情延燒至今，改變了消費者購物習慣，許多企業更趁著變局，開始努力布局新時代的營運模式。因此企業人資更對於怎麼檢視在家工作的員工績效，猶如摸石子過河，例如本來上下班時間員工都要打卡，現在根本沒有出缺勤紀錄，又該怎麼辦？

1111人力銀行發言人黃若薇表示，不少公司以「不用打卡」視為尊重員工自由的表現，但也有公司藉此掩飾員工超時工作卻沒付加班費，因此，考量到出勤紀錄為雇主核發勞工薪資及加班費之依據，為避免勞資雙方對計算工作之起訖時間發生爭議，依《勞動基準法》第30條，雇主應置備勞工簽到簿或出勤卡、出勤紀錄應逐日記載勞工出勤情形至分鐘。

值得注意的是，員工居家工作期間，透過遠距打卡不僅能避免勞檢員發現出勤紀錄登載不實的風險，更是確保合理工時及爭取加班費的依據，如果企業違法未登記出勤紀錄，員工可以自行保留工作時間的證據（例如：電子郵件、通訊軟體截圖及開會紀錄等）作為將來爭取加班費之依據。

隨著分流辦公、在家工作的企業愈來愈多，1111人力銀行也陸續接獲有關1HR人資管理系統的詢問來電，因此統整其特色如下，包括「支援多樣班別規則，線上簽核管理」，企業可自行建立班別內多項判斷條件，如：遲到、早退、緩衝、彈性上下班等，出勤異常自動判斷，並完整記錄出勤狀況，快速進行異常管理。補卡、請假、加班、公出等簽核流程線上無紙化，可依組織層級、簽核角色自訂簽核流程。「員工個人差勤記錄查詢及線上申請」，員工可快速查詢自身所有出缺勤記錄及追蹤簽核表單進度，即時處理異常狀態，例如年度差假明細、加班補休、特休已休、到期未休。以及近期企業詢問度最高的「APP打卡及多項打卡方式任意選擇」。

黃若薇提醒，企業「有義務」要「主動記錄」員工的工作時間，並注意員工的出勤紀錄有無異常。因為法律在工時的認定上認為是資方的責任，員工若未能或不便確實打下班卡，主管就必須發揮管理功能主動記錄，才不致誤踩法律紅線而受罰。

(中時新聞網)