嘉義縣六嘉國中國三生郭台銘獲2021總統教育獎，師長們為他感到開心。（六嘉國中提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣六嘉國中國三生郭台銘獲2021總統教育獎，師長們為他感到開心。（六嘉國中提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣六嘉國中國三生郭台銘雖然與台灣首富同名，命運卻大不同，9歲就被安置住進安仁家園的他，雖然8歲還不識字，卻靠著比別人認真的態度，現成績已是全校前幾名，為自己人生打拚的努力讓師長看見，特別推薦他參加總統教育獎遴選，今19日名單公布，郭台銘榮獲總統教育獎。

郭台銘的母親是越南籍新住民，但襁褓時父母已離異，他對媽媽完全沒印象，從小與父親相依為命，卻因父親生病，又受其暴力對待，導致失學，直到社政單位查出他到了就學年紀還未上學，才發現他的處境，加上郭父病情加劇，社會局便把郭台銘安置在專門收容孤苦無依、家暴傷害受虐兒少的安仁家園至今。

六嘉國中校長徐文成說，郭台銘雖然就學時不認識字，但他很努力，求知慾又強，學習能力也佳，尤其善於自我管理，各類考試成績經常是全校前幾名，即將迎來國中會考，郭台銘已自翊會有好的表現。

徐文成說，郭台銘個性較為木納，但跟同學相處得非常好，當初要指導學生拍微電影時，郭台銘主動說要當導演，把自己母國文化拍攝成微電影，報名「第5屆新住民及其子女築夢計畫」徵選獲得入選，之後又和同學合作多部微電影獲獎，其中「味─無界」，還拿下全國優選。

此外，郭台銘喜歡運用在安仁學到的烘焙技巧，烤蛋糕給大家吃或彈吉他給大家聽，更多次獲選為青少年公民活動代表，徐文成形容他是個很努力的孩子。安仁家園院長謝孟潔也回憶，郭台銘初次到安仁時，身上穿著一件又大又髒的大外套，一臉怯生生，但在安仁多年下來，郭台銘早已是會照顧人的好哥哥。

「等我有能力時，一定會接爸爸回家。」，這是郭台銘親口許下的心願，說爸爸是他心中最柔軟、深刻的回憶，也是他內心深處最努力的目標，並期許未來能當一個老師，成為一盞照亮學生的「不滅燭火」。

(中時 )