台灣本土疫情暴增，新黨主席吳成典特別緊急與大陸有關單位聯繫是否能將方艙醫院「整廠輸出」，大陸方面表示整廠輸出沒問題，對於協助台灣義無反顧。吳成典說，大陸隨時可以提供疫苗與協助台灣提供救治染疫民眾的醫療設備及經驗，只等台灣點頭時，台灣應該要拋棄意識形態，盡速同意大陸疫苗及相關醫療設備來台，這才是真正的愛台灣。

吳成典表示，雖然衛福部部長陳時中認為沒有設方艙醫院的必要，但人命關天，如果台灣醫療體系崩潰，將會製造更多防疫問題，因為疫情擴散嚴重，時間緊急，因此吳成典特別與大陸有關單位聯繫，大陸方也表示整廠輸出沒問題。

吳成典說，大陸方面回應說因為涉及需要攜帶很多的建築機械、工具去，可能有運輸上問題，也需要一點時間。最好的方法是大陸的專家、施工技術人員過去勘察後提出要求，給出作業方法。如有必要時也可帶施工隊伍整廠協助施工，地點方面如果有現成的體育場是最好的方法，對於協助台灣義無反顧。

吳成典說，一隅不安，舉世皆危，大陸早在疫苗開始施打時，就優先提供台商、台胞施打，繼上次新黨呼籲陸委會，當大陸單方提出願意恢復小三通，這是一把打開兩岸重新交流的鑰匙後，可惜因為台灣疫情嚴重而暫緩，日前大陸又說願意提供經過WHO認證的大陸疫苗，可見大陸對於台灣同胞是一視同仁。

吳成典表示，然而台灣方面因為反中情結，罔顧民眾安危，這種參雜政治因素的防疫結果，將嚴重危害全台灣民眾健康及生計，大陸隨時可以提供疫苗，更可以協助台灣提供救治染疫民眾的醫療設備及經驗，只等台灣點頭時，台灣應該要拋棄意識形態，盡速同意大陸疫苗及相關醫療設備來台，這才是真正的愛台灣。

新黨表示，人命關天，強烈呼籲蔡政府，尤其是防疫指揮官陳時中，如果有救命方法而政府不用，卻仍然以大內宣方式拖延防疫，屆時，所有的防疫無方的責任，不論是政治、經濟、社會等責任，恐怕都不是陳時中所能承擔的。

(中時 )