陪伴是最長情的告白，思念是最真心的等待，遇到情投意合的對象，整個世界都會變得美好起來，《搜狐網》運勢專欄就點名4星座男，在戀愛初期超級黏人，是個不折不扣的女友跟屁蟲。

牡羊座：

人逢喜事精神爽是牡羊男陷入戀愛時的最佳寫照，全身上下隱隱散發出耀眼的甜蜜光彩，雖然他們遇事大膽直接，但是面對戀人卻會變得格外害羞，就連動作也不自覺扭捏起來，牡羊男太喜歡一個人時，就會恨不得跟對方24小時形影不離，對方走到哪就跟到哪，是個不折不扣的跟屁蟲。

獅子座：

許多人會用「戀愛腦」形容女生一旦喜歡上一個人，就會被對方牽著鼻子走，完全喪失自我，其實獅子男也有同樣的症狀，明明在公事上穩重有條理，但一陷入愛情就會多愁善感，女友如果不在身邊，情緒就會患得患失，整個人心不在焉，尤其是在戀愛初期，一刻也不想和女友分開。

天蠍座：

冷酷傲嬌的天蠍男是戀愛前後反差最大的人，戀愛前總是一副生人勿近的樣子，但戀愛後一刻都離不開女友，甚至控制欲爆棚，非得要知道對方去了哪裡、跟誰在一起、什麼時候回家，如果遲遲等不到對方訊息，就會開始胡思亂想。

水瓶座：

水瓶座一旦交女朋友，就會巴不得向全天下宣告他們脫單了，無論去哪裡，他們都很樂意將女友帶在身邊，這能讓他們感受到充實的快樂和滿足，尤其是看到友人羨慕的眼神，更讓他們暗爽在心裡。若是你找不到水瓶男，打給他們的女朋友就一定能找到人。

(中時新聞網)