國內今新增267例本土病例，令人好奇的是，從16日開始，每天都有人搶在中央流行疫情指揮中心記者會前就提前爆料，且影射確診數的「神祕數字」迅速在PTT及LINE群組間傳開，有網友比對已經連續4天全中，讓眾人驚訝。

有網友今天一早9點多就在網路論壇《PTT》詢問，「問一下神秘數字，現在應該要出來了吧！」貼文一出馬上引起熱議，網友紛紛回應「太早」、「昨天是快11點的時候有訊」、「等等就知道了」、「密切注意寇姐臉書」、「願聞其詳」、「明天就100以下，到時不用說我是先知了」。

不料上午10點07分，就有網友爆出「267」的數字，與指揮中心下午公布的本土病例數字完全一致，而且從10點07分之後，至少有13名網友都不約而同貼出「267」的數字。

接著下午1點半左右，又有網友在PTT以「午間神祕感應」為題爆料，吃完午飯、睡完午覺後收到感應「267+8」。沒想到這組「267+8」的神祕數字，也與下午2點指揮中心公布國內新增267例本土、8例境外移入的病例數完全吻合。

最令人意外的是，類似情況今天已經不是第一次發生，從16日開始至今，都有人在指揮中心記者會前就爆出「206」、「333」、「240」以及今天的「267」，連4天都神奇命中指揮中心公布的本土確診病例數，神秘巧合讓眾人驚訝，今天就有網友震驚回應「X還真的267」、「阿中先下去休息」。

不過對於資深媒體人周玉蔻16日事先在指揮中心記者會前，於臉書先公布確診數字是否違法，陳時中則說，要請法制研究一下，若是講的數目有誤，就有造謠嫌疑。

陳時中縱容周玉蔻爆料確診數？ 鄭村棋怒轟：媒體人竟變政府養的狗！【獨家專訪】

(中時新聞網)