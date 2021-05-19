富邦金控又傳一名員工確診，這次是旗下富邦人壽的內勤同仁，當事人自費採檢後，今衛福部通知確診Covid-19新冠肺炎，其同住家人採檢陰性，富邦人壽表示，確診同仁業務範疇單純，不會接觸到客戶，接獲通報後該同仁所處辦公大樓立即全面進行清消作業，同一辦公樓層的全部同仁一律居家辦公，亦進行快篩檢測。

富邦人壽表示，本土疫情、諾富特事件爆發後，已啟動異地辦公、居家辦公與分流上班等防疫措施，不影響公司營運與客戶服務，亦將持續關切員工健康狀況，以最嚴謹的態度，審慎且迅速因應，並配合政府衛生單位作業。

自新冠肺炎疫情發生，富邦人壽持續採行多項防疫措施，並加強員工健康管理與主動通報之意識、每日關懷同仁健康及追蹤活動足跡，要求凡出入辦公和營業場域人員皆須量測體溫、酒精消毒、主動告知旅遊、接觸史、上班全程佩戴口罩等，嚴格管制人員出入，全面落實各項措施，以確保職場安全與同仁健康。

(中時 )