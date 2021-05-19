每家企業因文化不同，面試方式也各有特色，其中更有不少公司，以其獨特的面試文化為人所知。有位應徵Amazon的網友，就在1111人力銀行「面試經驗暨工作甘苦談」中，分享其獨樹一格的面試文化，揭開這家全球最大購物網站的神祕面紗。

這名網友應徵的是Amazon西雅圖總部，職位是SEO產品經理。雖然他一路過關斬將，成功挺進了第3階段，並受邀飛到現場與SEO團隊進行了一整天的面試，很可惜最終並未獲得錄取，但在面試過程中，Amazon獨特的面試文化，讓他留下了深刻印象。

網友指出，Amazon共有4大面試文化，其中最特殊的，莫過於Bar Raiser這個角色。在傳統的面試過程中，面試官通常是部門主管，或了解該領域相關知識的同事，不過在Amazon，除了上述2者之外，還會派出1位與你的工作毫不相關的人來面試，目的是以旁觀者的角度，更客觀地判斷面試者是否符合企業文化，並確保面試者的加入能夠提升團隊的整體水平。

Amazon的另一個面試特點，是喜歡詢問Behavioral Questions（行為問題）。平時面試常問的「說出你的優缺點」、「未來3~5年的計劃」等，在這裡並不常出現，取而代之的是以過去經驗為基礎的提問，像是若想了解面試者如何處理衝突，相較於直接詢問「遇到衝突怎麼解決」，Amazon的面試官通常會說「請舉出1個你與同事發生衝突的經驗」。

也因為這樣的提問方式，Amazon期待面試者以「The “STAR” Method」回應，STAR代表Situation（狀況）、Task（任務）、Action（作為）、Result（結果），也就是在回答前面提到的行為問題時，應先闡述當時的情況，解釋自己要做的事情、後來採取的行動，並說明該行動帶來的影響。網友指出，這樣的回答方式不只在Amazon，在美國都相當常見。

最後則是Leadership Principles（領導力準則），網友表示，Amazon希望每位員工都具有成為領導者的能力，因此幾乎每項面試問題背後，都是在測試面試者是否擁有某項特質，像是Think Big、Ownership等，在這項準則中，總共具有14項特質。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，想進入知名企業工作，除了本身技能的精進之外，還可善用「面試經驗暨工作甘苦談」，藉由眾人經驗分享，協助面試者瞭解企業文化評價，並汲取相關應試經驗，亦可察覺與避開不知道的雷點或無心之失，獲悉有利於面試現場的種種訊息，提高錄取機會。

(中時新聞網)