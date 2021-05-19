台股在周二迎來歷史最大漲點、收復半年線後，周三(19日)因缺電、缺水以及疫情仍未退燒，開盤台積電等電子權值股疲弱走跌，鋼鐵、航運族群撐盤，終場小跌13.32點，台股收在16132.66點，成交值4383億元。外資結束連2日大買超，反手賣超293.81億元，面板雙虎群創、友達雖大漲，卻遭外資賣超合計近12萬張。

三大法人合計賣超 277.86億元，外資本周前兩日買超台股550億元之後，轉手賣超293.81 億元，投信買超 21.95 億元，自營商賣超 6 億元。

上市各類股指數表現來看，鋼鐵類股指數上漲7.93%為最高，航運類股指數上漲7.79%居次，半導體、電子類股則是成為19日主要賣壓板塊。

股價表現來看，貨櫃三雄萬海、陽明以及長榮皆亮燈漲停；鋼鐵類股則是中鋼大漲超過8%，中鴻登上漲停板；面板三虎則是群創大漲超過8%、友達上漲超過5.6%、彩晶股價則在盤中漲停。

外資買超前10大個股，由高至低分別為：新光金、國泰金、和碩、誠美材、兆豐金、陽明、大同、愛之味、寶成、凌陽。僅新光金、國泰金這2檔買超量超過萬張，。

外資賣超前10大個股，由高至低分別為：友達、聯電、中鋼、華邦電、群創、華新、開發金、華航、臺企銀、彩晶。友達、群創18日才買超達97,861張，19日卻賣超超過11.95萬張。

(中時新聞網)